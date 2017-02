Mehrere Ruhrgebietsunternehmen zählen zu den beliebtesten Arbeitgebern Deutschlands

Metropole Ruhr (idr). Drei Unternehmen aus der Metropole Ruhr gehören zu den Top 100 der besten Arbeitgeber in Deutschland. Zum fünften Mal hat das Magazin Focus in Kooperation mit der Bewertungsplattform kununu die 1.000 beliebtesten Arbeitgeber ermittelt. Dafür wurden mehr als 100.000 Mitarbeiter-Urteile ausgewertet.



Auf Platz 28 im bundesweiten Ranking und Platz vier im NRW-Vergleich landete Malzers Backstube aus Gelsenkirchen. Die Volkswohl Bund Versicherungen in Dortmund kamen auf Rang 76 (NRW: 13), Platz 88 (NRW: 14) sicherte sich die Ferdinand Bilstein GmbH & Co. KG mit Sitz in Ennepetal.



Weitere Platzierungen schafften Open Grid Europe in Essen, KHS in Dortmund, Evonik Industries in Essen sowie Adesso in Dortmund.



Entscheidend für die Bewertung war vor allem, ob die Arbeitnehmer ihren eigenen Arbeitgeber weiterempfehlen. Daneben berücksichtigt die Untersuchung Bewertungen von Arbeitnehmern für andere Arbeitgeber innerhalb der Branche. Die Auswahl der Top-Arbeitgeber wurden nach der Häufigkeit der Empfehlungen ausgewählt.



Alle Ergebnisse erscheinen in Focus Business Sonderheft "Die Besten Arbeitgeber 2017".



Pressekontakt: Hubert Burda Media, Alice Schwetz, Telefon: 089/92503067, E-Mail: alice.schwetz@burda.com

Zurück zur Übersicht