Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gehen zum zehnten Mal auf Tour

Oberhausen (idr). "Oberhausen on Tour" feiert in diese Jahr seinen zehnten Geburtstag. Die Filmtournee der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen startet am 15. Februar in Wiesbaden. Von dort geht es weiter rund um die Welt mit Stationen in 22 Ländern, z.B. in Chile, Kamerun, Kolumbien sowie in der Türkei und den USA. Neu ist ein afrikanischer Schwerpunkt mit Vorstellungen in Kamerun, Südafrika und der Demokratischen Republik Kongo.



Insgesamt gehen 70 Kurzfilme und Musikvideos in acht abendfüllenden Kurzfilmprogrammen auf die Reise.



Infos: www.kurzfilmtage.de



Pressekontakt: Internationale Kurzfillmtage Oberhausen, Sabine Niewalda, Telefon: 0208/825-3073, E-Mail: niewalda@kurzfilmtage.de

Zurück zur Übersicht