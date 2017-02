Funke Mediengruppe setzt auf kostenpflichtige Online-Nachrichten

Essen (idr). Die Funke Mediengruppe in Essen startet heute (1. Februar) mit Bezahlangeboten in den Online-Portalen ihrer NRW-Tageszeitungen. Neben den kostenpflichtigen Premiumangeboten auf den Seiten waz.de, nrz.de, wp.de, wr.de und ikz-online.de ist ein Teil der Inhalte ist weiterhin frei lesbar. Der Anteil an kostenpflichtigen Inhalten wird je nach Stadt und Ressort variieren. Bezahlt werden muss künftig u.a. für Serien, Ratgeber-Angebote und Hintergrundberichte zu lokalen, regionalen und überregionalen Themen. Die sogenannten plus-Inhalte können zwei Monate lang kostenlos getestet werden.



Zudem baut die Funke Mediengruppe die lokale Berichterstattung in ihren Zeitungen aus. Den Anfang machte die Lokalredaktion der WAZ in Essen, wo die Stadtteil-Nachrichten von zwei bis drei auf sechs Seiten steigen. Noch im ersten Quartal soll in Städten wie Bochum, Oberhausen und Gelsenkirchen nachgezogen werden.



Infos: www.funkemedien.de



