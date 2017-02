Kunstprojekt "Urban Fine Art Meeting" präsentiert Arbeiten in Essen

Essen (idr). Mit einer großen Abschlussaustellung am 4. und 5. Februar endet das "Urban Fine Art Meeting". In der Rathaus-Galerie Essen sind die Ergebnisse des Kunstprojektes zu sehen, das im Sommer 2016 startete: In den fünf Städten Hamm, Dortmund, Essen, Hagen und Herten schufen Künstler der Urban Art und der klassischen Malerei gemeinsam mehr als 20 Wandbilder, sogenannten Murals. Die 40 internationalen Teilnehmer arbeiteten dabei in Zweier-Teams.



Die Ausstellung zeigt großformatige Drucke mit den Wandbildern sowie den Dokumentarfilm zum Projekt. Besucher der Schau werden gebeten, sich unter info@ufamruhr.de anzumelden.



Infos: www.ufamruhr.de



Pressekontakt: Petersen|Schoch, Peter Petersen, Telefon: 0176/21428232, E-Mail: info@ufamruhr.de

