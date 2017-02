Xanten (idr). Am nächsten Wochenende können Vogel- und Naturliebhaber die Gänse auf der Bislicher Insel besuchen. Hierzu laden das NaturForum Bislicher Insel und der Regionalverband Ruhr (RVR) am Samstag, 11. Februar, 13 bis 15.30 Uhr, nach Xanten ein. Beobachten, horchen, fragen, staunen und noch viel mehr bietet der vier Kilometer lange "Gänsemarsch" speziell für Familien mit der Niederrhein-Guide Andrea Schulze. An wetterangepasste Kleidung sollte gedacht werden. Eine Anmeldung ist unter 02801/988-230 oder naturforumbislicherinsel@rvr-online.de erforderlich.



Erwachsene zahlen acht und Kinder in Begleitung sind frei.



Die Teilnehmer treffen sich am NaturForum Bislicher Insel, Bislicher Insel 11, in Xanten.



Das Veranstaltungsprogramm des NaturForums Bislicher Insel ist unter www.naturforum-bislicher-insel.de abrufbar (Online-Kalender und PDF-Download). Noch mehr Termine zum Thema Umwelt im gesamten Ruhrgebiet stehen unter www.umweltportal.metropoleruhr.de.



Pressekontakt: RVR, NaturForum, Jutta Eckardt, Telefon: 02801/988230, E-Mail: naturforumbislicherinsel@rvr-online.de

