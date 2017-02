VRR bewilligt acht ÖPNV-Maßnahmen in Bochum, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen und Mülheim an der Ruhr

Gelsenkirchen/Metropole Ruhr (idr). Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) investiert rund 11,8 Millionen Euro in die Modernisierung und den Ausbau von Haltestellen und Straßenbahnlinien in der Metropole Ruhr. Damit werden Straßenbahn-Haltestellen in Essen, Bochum und Mülheim barrierefrei und mobilitätsgerecht ausgebaut (7,9 Millionen Euro), die Linie 301 in Gelsenkirchen beschleunigt und Haltestellen gebaut (2,9 Millionen Euro) sowie 36 Fußwegübergänge an Straßenbahn-Haltestellen im Duisburger Stadtgebiet gesichert (1,0 Millionen Euro).



Insgesamt bewilligte der VRR 12,4 Millionen Euro für Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen im Verbandsgebiet. Weitere Maßnahmen sind in Meerbusch und Mönchengladbach geplant.



Infos unter www.vrr.de



Pressekontakt: Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Dino Niemann, Telefon: 0209/1584-418, E-Mail: niemann@vrr.de

Zurück zur Übersicht