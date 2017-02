Schauspiel Essen sucht Statisten für Brechts "Leben des Galilei"

Essen (idr). Zehn Chancen auf den (großen) Auftritt bietet das Essener Grillo-Theater interessierten Theaterfans: Für Bertolt Brechts Stück "Leben des Galilei" sucht das Theater zehn männliche und weibliche Statisten bis 50 Jahre. Die Inszenierung feiert am 24. Juni in Essen Premiere. Die Proben beginnen im Mai. Voraussetzungen für die Teilnahme sind Volljährigkeit, Theaterbegeisterung und zeitliche Flexibilität.



Gecastet werden die Bewerber am Donnerstag, 16. Februar, ab 17 Uhr (Dauer ca. 45 Minuten). Interessenten melden sich bitte vorher bei Dramaturgin Jana Zipse per E-Mail unter jana.zipse@schauspiel-essen.de oder unter Telefon: 0201/8122-314 an.



Infos: www.theater-essen.de



Pressekontakt: Theater und Philharmonie Essen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Martin Siebold, Telefon: 0201/8122-236, E-Mail: martin.siebold@tup-online.de

