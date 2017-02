Verein und Schule aus dem Ruhrgebiet für Fußball-Integrationspreis nominiert

Dortmund/Hamm (idr). Der Dortmunder Fußballverein BV Westfalia Wickede und das Friedrich-List Berufskolleg Hamm gehören zu den Finalisten des Integrationspreises, der vom Deutschen Fußball-Bund und Mercedes Benz in diesem Jahr zum zehnten Mal vergeben wird. Eine Jury hat ingesamt neun Amateurvereine, Schulen und Projekte für den Preis nominiert. Die Gewinner in den drei Kategorien werden bei einem Festakt am 17. März im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund bekannt gegeben.



Der Stadtteilverein BV Westfalia Wickede richtet jährlich die Dortmunder Kindergartenmeisterschaft mit 24 Einrichtungen und 360 Kindern aus. Das Friedrich-List Berufskolleg organisiert in Kooperation mit dem VfL Bochum im Rahmen der Schul-AGs Fußballstunden mit Profis.



Der DFB- und Mercedes-Benz Integrationspreis ist mit rund 200.000 Euro in Sach- und Geldwerten dotiert und damit der nach eigenen Angaben höchstdotierte Sozialpreis Deutschlands.



