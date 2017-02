Ehrenglauser für die Festivalleiter von "Mord am Hellweg"

Unna (idr). Sigrun Krauß und Herbert Knorr, Gründer und Leiter des Festivals "Mord am Hellweg" erhalten den Ehrenglauser 2017. Mit der Auszeichnung würdigt das "Syndikat", ein Netzwerk von deutschsprachiger Krimiautoren, deren Engagement für die Kriminalliteratur. Verliehen wird der Preis am 6. Mai in Graz, wo das Jahrestreffen des "Syndikats", die Criminale, stattfindet.



Mit "Mord am Hellweg" hätten Krauß und Knorr "nicht nur das größte, sondern auch das innovativste europäische Krimifestival" geschaffen, so die Begründung der Jury. "Kein anderes Festival entwickelt eine derartige Strahlkraft."



