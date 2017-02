Evonik Jugendkunstpreis 2016 wurde in Duisburg verliehen

Duisburg (idr). Mit der feierlichen Preisverleihung im Duisburger Museum Küppersmühle ging gestern Abend der Wettbewerb um den 16. Evonik Jugendkunstpreis zu Ende. Der erste Platz ging an das Hermann-Staudinger Gymnasium aus Erlenbach in Bayern für ihren Beitrag "ART TO GO". Zwei weitere Preise des mit insgesamt 8.000 Euro dotierten Wettbewerbs gab es für das Städtische Gymnasium Ahlen für seine Arbeit "Distanz(los)" und das Freie Gymnasium Regenbogen Augustusburg in Sachsen für "18".



Insgesamt hatten sich 20 deutsche Schulklassen mit Werken aus der Sammlung des Museums auseinandergesetzt und eigene Arbeiten geschaffen, darunter auch Schüler aus Dinslaken und Duisburg. Alle 20 Wettbewerbsbeiträge werden in einer gemeinsamen Ausstellung gezeigt, die bis zum 19. Februar im MKM Museum Küppersmühle zu sehen ist.



Infos unter www.stiftungkunst.de



