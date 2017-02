Wissensgipfel Ruhr präsentiert Best Practise-Beispiele neuer Innovationsallianzen - Startschuss für Kooperation zwischen RVR und Hochschule Bochum

Duisburg/Metropole Ruhr (idr). Wie kann die Innovationskraft in der Metropole Ruhr gestärkt werden, und was sind die Grundzüge einer regionalen Innovationsstrategie? Über diese Fragen diskutieren heute (9. Februar) rund 230 Akteure aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung beim vierten Wissensgipfel Ruhr in Duisburg. Ausrichter sind der Regionalverband Ruhr (RVR), die Industrie- und Handelskammern im Ruhrgebiet (Ruhr-IHKs) und der Initiativkreis Ruhr (IR). Der Wissensgipfel Ruhr will mit einer breiten regionalen Diskussion über die Möglichkeiten und Herausforderungen der Digitalisierung dazu beitragen, neue Innovationsallianzen zu bilden.



Eine dieser Allianzen startet ebenfalls heute: Der RVR und die Hochschule Bochum kooperieren im Bereich Geoninformation. Heute fiel der offizielle Startschuss. RVR-Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel und der Präsident der Hochschule Bochum, Prof. Dr. Jürgen Bock erklären: "Gemeinsam wollen wir qualitativ hochwertige Geodaten für die gesamte Region bereitstellen, die bei Standortentscheidungen und -planungen oder nachhaltigen Infrastrukturplanungen effektiv genutzt werden können." Mit diesen ruhrgebietsweiten Informationen können beispielsweise neue Bauvorhaben sozial- und umweltverträglich geplant, optimale Verbindungen zwischen Wohnort und Arbeitsplatz gefunden, Infrastruktur optimiert bzw. Klimaschutzmodelle entwickelt werden.



Arbeitsschwerpunkte der neuen Kooperation werden gemeinsame Forschungsprojekte, Lehrveranstaltungen und Symposien sein. Die enge Verzahnung von Wissenschaft und Verwaltung wird begleitet durch das interkommunale Projekt Geonetzwerk.metropoleRuhr. Die neue Kooperation als Prototyp kann auch auf andere Hochschulen ausgeweitet werden.



Daneben präsentiert der Wissensgipfel Ruhr Best Practise Beispiele kooperativer Ansätze wie "In|Die RegionRuhr 4.0: Kompetenznetz Digitale Produktion". Die Kooperation vernetzt, informiert und coacht die Produktionswirtschaft im Ruhrgebiet bei Innovationsprozessen. Das EFRE-geförderte Projekt wird getragen von IHKs, Wirtschaftsförderern und dem Ennepe-Ruhr-Kreis.



Weitere Infos unter www.wissensgipfel.ruhr



HINWEIS FÜR DIE REDAKTIONEN. Die ausführliche Presseinformation sowie Fotos vom Wissensgipfel finden Sie ab 15 Uhr unter www.presse.rvr.ruhr



Pressekontakt: Regionalverband Ruhr, Pressestelle, Barbara Klask, Telefon: 0201/2069-201, E-Mail: klask@rvr-online.de

Zurück zur Übersicht