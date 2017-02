Presseeinladung: Biologische Station und RVR stellen geplante Maßnahmen im Naturschutzgebiet Schwarzes Wasser vor

Wesel (idr). Die Biologische Station im Kreis Wesel und der Regionalverband Ruhr (RVR) arbeiten weiter Hand in Hand an der Erhaltung und Pflege der geschützten Heidelandschaft am Schwarzen Wasser in Wesel. In den vergangenen Jahren hatten die Partner bereits mehrere Projekte zur Sicherung der Artenvielfalt umgesetzt. Nun stehen weitere Maßnahmen an, die im Rahmen des von der EU geförderten Life-Projekts "Bodensaure Eichenwälder mit Mooren und Heiden" realisiert werden.



Das Naturschutzgebiet Schwarzes Wasser in Wesel gehört zu den ältesten Naturschutzgebieten NRWs. Schon Naturforscher des 19. Jahrhunderts erwanderten diese Gegend wegen ihrer eigentümlichen Tier- und Pflanzenwelt der Heiden, Moore und Heidegewässer. Das namensgebende Schwarze Wasser ist einer der letzten erhaltenen Heideweiher in NRW.



HINWEIS FÜR DIE REDAKTIONEN: Bei einem Pressortstermin am Montag, 13. Februar, 11 Uhr, möchten Ihnen Heinz-Hermann Verholte und Christoph Beemelmans vom RVR sowie Wilhelm Itjeshorst von der Biologischen Station im Kreis Wesel e.V. die geplanten Maßnahmen am Schwarzen Wasser vorstellen. Treffpunkt ist der Parkplatz Kanonenberge/Strauchheide in Wesel.



