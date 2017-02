Hans-Kilian-Preis 2017 für Professor Dr. Jaan Valsiner aus Aalborg

Bochum (idr). Der mit 80.000 Euro dotierte Hans-Kilian-Preis 2017 geht an Kulturpsychologen Jaan Valsiner von der dänischen Universität Aalborg. Der Preis zur Erforschung und Förderung der geschichtlichen und kulturellen Existenz des Menschen gehört zu den höchstdotierten Auszeichnungen im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften in Deutschland. Verliehen wird er am Freitag, 28. April, an der Ruhr-Uni Bochum. Hier hat auch das von der Köhler-Stiftung unterstützte Hans Kilian und Lotte Köhler-Centrum (KKC) an der Fakultät für Sozialwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum seinen Sitz.



Mit Valsiner werde ein international renommierter Kollege ausgezeichnet, dessen breite Bildung, undogmatische Offenheit und außergewöhnliche Produktivität bestens zum Geist der Arbeiten und Ambitionen Hans Kilians passen, so die Begründung der Jury.



Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben. Benannt ist er nach Hans Kilian (1921-2008), der als Ordinarius für Sozialpsychologie und angewandte Psychoanalyse an der Universität Kassel lehrte.



Die Preisverleihung am 28. April, 16 Uhr, im Veranstaltungszentrum der Ruhr-Universität Bochum ist öffentlich. Eine Anmeldung über E-Mail ist jedoch erforderlich: hans-kilian-preis@rub.de.



Infos: www.hans-kilian-preis.de



