LWL-Sonderpreis für Inklusion geht an Westnetz GmbH in Recklinghausen

Recklinghausen (idr). Die Westnetz GmbH in Recklinghausen ist einer von drei Arbeitgebern, die der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) in diesem Jahr erstmals mit dem Sonderpreis "Vorbild Inklusion" ehrt. Ausgezeichnet werden Betriebe, die Menschen mit Behinderung außerhalb von Inklusionsprojekten auf den ersten Arbeitsmarkt integrieren. Die Preise sind mit jeweils 10.000 Euro dotiert.



Die Innogy-Tochter Westnetz bietet seit 2004 jungen Menschen, die keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, eine Einstiegsqualifizierung unter dem Motto "Ich pack das" an. Jetzt will sich das Unternehmen verstärkt der Inklusion widmen und spezifische Ausbildungsbedingungen anbieten.



Die anderen beiden Sonderpreise gingen an einen Landwirt in Ahaus und einen Erlebnis-Bauernhof in Bünde.



Infos: www.lwl.org



