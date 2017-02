FernUniversität Hagen gründet Forschungszentrum für volkswirtschaftliche Studien zu Ostasien

Hagen (idr). An der FernUniversität in Hagen entsteht mit dem neuen Center for East Asia Macroeconomic Studies (CEAMeS) eine internationale Informations- und Anlaufzentrale für volkswirtschaftliche Studien zu Ostasien. Dafür wurde ein internationales Netz von Forschern aus Universitäten in Japan, China, Hongkong, England, Deutschland und Dänemark geknüpft. Hinzu kommen Experten von internationalen Organisationen wie dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.



Ziel ist es, den wissenschaftlichen Austausch zu verstärken. Mittelfristig sollen verstärkt gemeinsame volkswirtschaftliche Forschungsprojekte zu Ostasien initiiert werden. Ein Schwerpunkt soll u.a. die Frage sein, welche Auswirkungen eine bessere Vernetzung Chinas auf den internationalen Handel hat.



Infos: www.ceames.center



Pressekontakt: FernUniversität Hagen, Prof. Dr. Helmut Wagner, Prof. Dr. Hans-Jörg Schmerer, Telefon: 02331/987-2640, -4580, E-Mail: helmut.wagner@fernuni-hagen.de, hans-joerg.schmerer@fernuni-hagen.de

