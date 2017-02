Neu auf metropoleruhr.de: Die Narren erobern das Ruhrgebiet

Essen/Metropole Ruhr (idr). Die Jecken sind bald wieder los - und sie treiben's ganz schön bunt. Einen Überblick darüber, wo in der Metropole Ruhr was los ist, bietet das Internetportal metropoleruhr.de.



Gelegenheiten zum Feiern gibt's viele, etwa beim Geierabend in Dortmund oder beim Bochumer Mummenschanz. Und natürlich treffen sich die Narren bei den vielen Festumzügen in der gesamten Region, und das nicht nur am Rosenmontag.



Infos: www.metropoleruhr.de



