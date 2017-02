BAuA arbeitet an neuem Portal zum demografischen Wandel in der Arbeitswelt mit

Dortmund (idr). Über den demografischen Wandel in der Arbeitswelt informiert das neue Internetportal demowanda.de, das von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) in Dortmund zusammen mit fünf anderen Forschungseinrichtungen im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums entwickelt wurde. Das Portal bündelt ressortübergreifend das Fachwissen zu gesellschaftlichen Entwicklungen, die künftig Arbeit beeinflussen. Gegliedert ist es in die sechs Themenbereiche Bevölkerung, Bildung, Arbeitsmarkt, Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Arbeit im Alter.



Infos: www.demowanda.de



Pressekontakt: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Jörg Feldmann, Telefon: 0231/9071-2330, E-Mail: presse@baua.bund.de

Zurück zur Übersicht