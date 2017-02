Star Trek-Achterbahn und neue Themenwelt im Movie Park Germany

Bottrop (idr). Eine "galaktische" Erweiterung plant der Movie Park Germany in Bottrop. Schon im Frühjahr 2017 eröffnet er als einziger Freizeitpark weltweit eine neue Achterbahn mit der offiziellen Star Trek-Lizenz. Der intergalaktische Coaster "Star Trek: Operation Enterprise" erreicht zwar nicht wirklich Lichtgeschwindigkeit - aber es könnte sich so anfühlen. Herzstück ist eine 40 Meter hohe, europaweit einmalige Twisted Halfpipe. Rund um die Achterbahn entsteht eine ganze Star Trek-Themenwelt mit entsprechenden Kulissen, in denen die Besucher zu Starfleet-Kadetten werden.



Infos unter www.moviepark.de/startrek



Pressekontakt: Movie Park Germany, Public Relations, Jessica Demmer, Telefon: 02045/899-741, E-Mail: Jessica.Demmer@moviepark.de

