Christen feiern Ökumenisches Fest in Bochum

Bochum (idr). Bochum wird im September zum Treffpunkt für Christen aus ganz Deutschland. Die Deutsche Bischofskonferenz, die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), der Deutsche Evangelische Kirchentag (DEKT) und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) laden am Samstag, 16. September, gemeinsam zu einem großen Ökumenischen Fest ins Ruhrgebiet. Das gemeinsame Fest steht unter dem Motto "Wie im Himmel, so auf Erden".



Erwartet werden neben dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, und dem Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm auch Bundestagspräsident Norbert Lammert, der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck und die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Annette Kurschus.



Infos unter www.oekf2017.de



Pressekontakt: Deutscher Evangelischer Kirchentag, Kommunikation, Sirkka Jendis, Telefon: 030/400339-128, E-Mail: jendis@kirchentag.de

Zurück zur Übersicht