Deutsches Fußballmuseum für Museums-Oscar nominiert

Dortmund (idr). Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund ist in der Endausscheidung für den renommierten "Museum of the Year Award" (EMYA). Die Auszeichnung wird seit 1977 unter der Schirmherrschaft des Europarats für innovative Entwicklungen in der Museumsszene vergeben. In diesem Jahr sind 46 Einrichtungen in ganz Europa nominiert. Aus Deutschland stehen neben dem Fußballmuseum auch das Begas Haus in Heinsberg, das Europäische Hansemuseum in Lübeck, die Festung Königstein und das Römerbergwerk Meurin in Kretz in der Auswahl.



Der EMYA gilt als Oscar der Museen. Bisherige Preisträger waren u.a. das berühmte Guggenheim-Museum in Bilbao (2000), das Rijksmuseum Amsterdam (2015) und das POLIN: Museum of the History of Polish Jews in Warschau (2016).



Die Preisverleihung findet im Rahmen des European Museum Forum vom 3. bis 6. Mai in Zagreb, Kroatien, statt.



Infos unter www.europeanmuseumforum.info und www.fussballmuseum.de



