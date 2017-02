Ruhrgebiet gehört auch europaweit zu den staureichsten Ballungsräumen

Metropole Ruhr (idr). Die Metropole Ruhr gehört zu den staureichsten Ballungsräumen nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit. Beim Ranking der Traffic Scorecard 2016 landet das Ruhrgebiet im Bundesvergleich auf Platz acht von insgesamt 62 untersuchten deutschen Städten und Metropolräumen. Bei der europäischen Auswertung von 628 Ballungsräumen liegt die Metropole Ruhr mit einer Staurate von 8,7 Prozent auf Rang 57.



Durch die Staus entstehen für die Verkehrsteilnehmer in der Region Kosten von 1.661 Euro pro Autofahrer. In die Analyse einbezogen wurden durch Verschwendung von Zeit und Benzin entstehende Ausgaben, aber auch indirekte Kosten von Unternehmen, die diese an Haushalte in Form von höheren Preisen weitergeben.



Staumetropole Nummer eins in Deutschland ist München, beim europweiten Vergleich liegt Moskau an der Spitze.



Veröffentlicht wurde die Traffic Scorecard von Inrix, einem Anbieter für mobile Anwendungen im Straßenverkehr und datenbasierte Verkehrsanalysen in Echtzeit.



Infos: www.inrix.com/scorecard



Pressekontakt: INRIX, Matt Simmons, Telefon: +44-20/70123509, E-Mail: matt.simmons@inrix.com; PR-Agentur Creation, Philipp Hanke, Stefan Haagn, Telefon: 089/38017971, E-Mail: PHanke@creation.io / SHaagn@creation.io

Zurück zur Übersicht