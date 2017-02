Metropole Ruhr (idr). Das Konzerthaus Dortmund und die Philharmonie Essen holen die Berliner Philharmoniker unter Sir Simon Rattle für eine viertägige RuhrResidenz ins Ruhrgebiet. Die Residenz startet am 23. Februar, 20 Uhr, im Konzerthaus Dortmund mit der konzertanten Aufführung der Oper "Le Grand Macabre" von György Ligeti, die ebenfalls am 25. Februar, 20 Uhr, in der Philharmonie Essen auf dem Programm steht.



Infos: www.konzerthaus-dortmund.de und www.philharmonie-essen.de



Im Rahmen der 61. Schwerter Kleinkunstwochen präsentieren am Freitag, 24. Februar, 19.30 Uhr, die Pianistinnen Queenz of Piano ihr Programm "Tastenspiele" in der Rohrmeisterei Schwerte. Mit einer Mischung aus rasanter Spieltechnik, akrobatischen Fähigkeiten und kabarettistischem Talent schafft das Duo ein Gesamtkunstwerk mit hohem Spaßfaktor - mit lässigen Filmmelodien, leidenschaftlichen Piazolla-Tangos und coolen Groves.



Infos: www.kuwebe.de



Die New York Gospel Stars sind zu Besuch in Deutschland und legen am Dienstag, 28. Februar, 20 Uhr, einen Stopp in der Kaue Gelsenkirchen ein. Das Publikum kann sich auf klassische Gospellieder, ruhige Balladen und mitreißende Songs freuen. Der achtköpfige Chor unter der Leitung von Craig Wiggins arbeitete bereits u.a. mit Whitney Houston und Justin Timberlake zusammen.



Infos: www.emschertainment.de



Offenheit für Neues und künstlerische Vielfalt - das ist das Markenzeichen von Dortmunds Ballettdirektor Xin Peng Wang. Seine neue Produktion "Kontraste - Inger, Siegal, Clug" feiert am Samstag, 25. Februar, 19.30 Uhr, Premiere im Opernhaus Dortmund. Dabei fasst der Ballettdirektor die Kreationen von Johan Inger, Richard Siegal und Edward Clug zusammen. Die Zuschauer können sich auf die Stücke "Rain Dogs", Unitxt" und "Hora" freuen.



Infos: www.theaterdo.de



