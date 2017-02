Bahn startet letzten Abschnitt der Lärmsanierung in Essen

Düsseldorf/Essen (idr). Bis Ende 2017 will die Deutsche Bahn das Projekt Lärmsanierung in Essen abschließen. Bis Dezember baut sie die vier letzten Schallschutzwände mit einer Gesamtlänge von rund 2,5 Kilometern. 4,3 Millinen Euro investiert die Bahn in die aktuellen Arbeiten in den Stadtteilen Dellwig und Karnap.



Seit 2014 hat der Konzern in Essen damit auf einer Länge von 12,2 Kilometern Lärmschutz installiert. Rund 21 Millionen Euro des Bundes-Lärmsanierungsprogramms sind in den Bau von Schallschutzwänden in Essen geflossen. Seit 1999 wird die "Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes" von der Bundesregierung gefördert. Bisher wurden bundesweit rund 1.580 Kilometer von insgesamt 3.700 Kilometern als besonders laut eingestuften Strecken lärmsaniert.



Infos unter www.deutschebahn.com



Pressekontakt: Deutsche Bahn AG, Kirsten Verbeek, Telefon: 0211/3680-2060, E-Mail: presse.d@deutschebahn.com

Zurück zur Übersicht