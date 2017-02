Mülheimer Autorentage "Stücke" geben Nominierungen für 2017 bekannt

Mülheim (idr). Die Nominierungen für den Mülheimer Dramatikerpreis "Stücke 2017" stehen fest. In den Wettbewerb um die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung gehen Olga Bach mit "Die Vernichtung" (Konzert Theater Bern), Elfriede Jelineks "Wut" (Münchner Kammerspiele), Konstantin Küspert mit "europa verteidigen" (ETA Hoffmann Theater Bamberg), Anne Lepper mit "Mädchen in Not" (Nationaltheater Mannheim), Milo Rau mit "Empire" (IIPM/Zürcher Theater Spektakel/Schaubühne am Lehniner Platz/steirischer herbst), Ferdinand Schmalz mit "der thermale widerstand" (Schauspielhaus Zürich) und Clemens J. Setz mit "Vereinte Nationen" (Nationaltheater Mannheim).



Um den mit 10.000 Euro dotierten KinderStückePreis 2017 konkurrieren Marc Beckers "Die Glücksforscher" (Oldenburgisches Staatstheater), Tina Müller mit "Dickhäuter" (Theater Fallalpha, Zürich), Julia Penner mit "Der dicke Sternschnuppe" (Theater Osnabrück), Georg Piller, Nadja Sieger und Ensemble mit "Aus die Maus" (Grips Theater Berlin) und Roland Schimmelpfennig mit "Die Biene im Kopf" (Consol Theater Gelsenkirchen).



Die Stücke 2017 finden vom 13. Mai bis zum 3. Juni statt, die KinderStücke 2017 vom 15. bis zum 19. Mai.



Infos: www.stuecke.de und www.kinderstuecke.de



Pressekontakt: Mülheimer Theatertage Stücke, Kristina Wydra, mobil: 0172/2856480, E-Mail: presse@stuecke.de

