Lichtkunst für die Zeche Schlägel & Eisen in Herten

Herten (idr). Die ehemalige Zeche Schlägel & Eisen in Herten erhält eine Lichtinstallation. Unter den Entwürfen dreier Lichtkünstler hat sich die Jury aus Vertretern der Industriedenkmalstiftung, der Stadt Herten sowie Lichtkunst-Experten aus Berlin und Frankfurt für den der Künstlerin Gunda Förster aus Berlin entschieden. Sie will die Architekturen der Zeche mit zarten, weiß schimmernden Lichtbändern nachzeichnen. Mit einem dezenten Lichtwechsel soll an die Schichtwechsel der Bergleute erinnert werden.



Das Projekt "Lichtinstallation Schlägel & Eisen" wird aus Mitteln der Städtebauförderung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Bundes finanziert. Begonne wird erst 2019, nach der Sanierung von Schacht 4.



Infos unter www.industriedenkmalstiftung.de



