Presseeinladung: Digital ruhr:HUB startet

Essen (idr). Der Digital ruhr:HUB nimmt seine Arbeit auf. Das Zentrum für digitale Wirtschaft ist eines von landesweit sechs, deren Aufbau das Land NRW fördert. Die Städte Bochum, Dortmund, Essen, Duisburg, Gelsenkirchen und Mülheim an der Ruhr sowie die Wirtschaftsförderung metropoleruhr GmbH (wmr) hatten sich gemeinsam um das Projekt in der Metropole Ruhr beworben. Offiziell vorgestellt wird der Digital ruhr:HUB am Dienstag, 2. März, in Essen.



HINWEIS FÜR DIE REDAKTIONEN: Wer hinter dem Projekt steckt und wie die ersten Schritte aussehen sollen, werden die Partner in einem in einem Pressegespräch am Dienstag, 2. März, 14 Uhr, im Digital ruhr:HUB, Lindenallee 10, Essen erklären. Gesprächspartner sind Oliver Weimann, Geschäftsführer Digital ruhr:HUB, und die Geschäftsführer der beteiligten Wirtschaftsförderungen. Bitte melden Sie sich bis zum 1. März unter www.business.metropoleruhr.de/ruhrhub zur Pressekonferenz an.



