Pet Shop Boys spielen Konzert in Bochum

Bochum (idr). Die britische Band Pet Shop Boys macht auf ihrer Welttournee Station im Ruhrgebiet. Die Electropopper kommen am 17. Juli in den Bochumer RuhrCongress. Insgesamt hat die Band bisher sechs Auftritte in Deutchland bestätigt. Die Bochumer Show ist die einzige in NRW. Die Band produziert seit mehr als 25 Jahren internationale Chart-Erfolge.



Infos unter www.lb-events.de



Pressekontakt: Lars Berndt Events GmbH, Hannah Niederhagen, Telefon: 0234/9471940, E-Mail: hannah.niederhagen@lb-events.de

