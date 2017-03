Einladung zur Pressekonferenz: wmr stellt neuen Wirtschaftsbericht Ruhr vor

Bochum (idr). Wissens- und Technologietransfer ermöglicht es Unternehmen, Innovationsprozesse in die eigene Entwicklungsarbeit zu integrieren und von externem Kow-how zu profitieren. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen ergeben sich hieraus Wettbewerbsvorteile. Der Wirtschaftsbericht Ruhr 2016 der Wirtschaftsförderung metropoleruhr GmbH (wmr) beleuchtet die Voraussetzungen für solche Kooperationen sowie die Entwicklungen der Leitmärkte und Beschäftigungsverhältnisse in der Metropole Ruhr.



HINWEIS FÜR DIE REDAKTION: Ausführlich vorgestellt wird der aktuelle Wirtschaftsbericht Ruhr bei einer Pressekonferenz am Mittwoch, 8. März, 10 Uhr, in den Räumen der phenox GmbH, Lise-Meitner-Allee 31, in Bochum. Der Bericht wird zeitgleich zu dem Gespräch auf www.wirtschaftsbericht.ruhr sowie auf www.business.metropoleruhr.de online gestellt.



