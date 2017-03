Intendant Frank Hoffmann verabschiedet sich 2018 von den Ruhrfestspielen

Recklinghausen (idr). Mit der Ära des Steinkohlebergbaus endet 2018 auch die Intendanz von Frank Hoffmann bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen. Nach seiner 14. Spielzeit wird er sich Mitte kommenden Jahres vom Festival verabschieden. Das gaben die Ruhrfestspiele heute bekannt. Hoffmann ist der Intendant, der die Geschicke des Festivals am längsten leitete. Er hat angekündigt, den Festspielen bei der Nachfolgersuche beratend zur Seite zu stehen.



Frank Hoffmann ist seit 2005 Festspielleiter - eine Funktion, die er gemeinsam mit der Intendanz des Théâtre National du Luxembourg wahrnimmt. Er konnte die Zuschauerzahlen signifikant steigern - von rund 22.000 pro Spielzeit vor seiner Intendanz auf mehr als 80.000. Er holte renommierte Theater aus der ganzen Welt ebenso auf den "grünen Hügel" in Recklinghausen wie Regie- und Schauspielstars etwa aus Hollywood. Besonderen Wert legt Hoffmann auf Ur- und Erstaufführungen. Darüber hinaus etablierte er neue Formate und Programme, u.a. gründete er 2005 in Recklinghausen das erste Fringe Festival in Deutschland.



