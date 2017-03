Frauke Petry ist "Pannekopp des Jahres"

Dortmund (idr). Der Anti-Orden "Pannekopp des Jahres" des Dortmunder Ruhrpott-Karnevals Geierabend geht in diesem Jahr an AfD-Bundessprecherin Frauke Petry. Die Politikerin wird für eine Behauptung über ihre Jugendzeit in Bergkamen ausgezeichnet. Dort habe es schon in den 90er Jahren rechtsfreie Räume, sogenannte No-Go-Areas, gegeben. Dazu der Geierabend: "Schon damals galt überall, wo sie hinkam: Petry geht gar nicht! Wo sie erscheint, breitet sich schlagartig eine mobile No-Go-Area aus."



Über den Preisträger der Auszeichnung, die für "besondere Verdienste um das Ruhrgebiet" verliehen wird, hatten mehr als 17.000 Zuschauer abgestimmt. Der Geierabend verleiht die "Ehrung" zum 15. Mal - zumindest versucht er das. Bislang nahm keiner den 28,5 Kilo schweren Stahlschrott-Orden an.



Kandidat Nummer zwei bei der Wahl des "Pannekopps" war NRW-Verkehrsminister Michael Groschek für "seinen" Rhein-Ruhr-Express (RRX). Statt 2018 die versprochene neue Verbindung zu schaffen, die mit 160 km/h im Zehn-Minuten-Takt bis Köln fährt, würden einfach neue Schilder auf den bestehenden Regionalexpress geklebt, so die Karnevalisten.



Infos: www.geierabend.de



Pressekontakt: Kulturservice Ruhr, Martin Juhls, Telefon: 0231/1087226750, mobil: 0151/22641488, E-Mail: presse@geierabend.de

Zurück zur Übersicht