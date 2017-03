Hammer Helios Theater spielt für kleine Theaterbesucher in Ägypten

Hamm (idr). Das Helios Theater Hamm geht in Ägypten auf Tour. In der nächsten Woche reist das Ensemble des Kindertheater-Stücks "Am Faden entlang" ins Land der Pharaonen, um eine Woche auf Bühnen in Kairo, Luxor und Alexandria zu spielen. Insgesamt sind neun Aufführungen des Stücks für Kinder ab zwei Jahren geplant. Unterstützt wird die Reise vom Goethe Institut Ägypten.



Infos unter www.helios-theater.de



Pressekontakt: HELIOS Theater, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Anna-Sophia Zimniak, Telefon: 02381/926837, E-Mail: post@helios-theater.de

Zurück zur Übersicht