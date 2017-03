Mehr als 50.000 Besucher sahen "Schätze der Archäologie Vietnams" im Archäologie-Museum Herne

Herne (idr). Die Sonderausstellung "Schätze der Archäologie Vietnams" lockte rund 50.500 Besucher ins LWL-Museum für Archäologie in Herne. Damit gehört die Schau, die am Sonntag zu Ende ging, zu den bisher erfolgreichsten des Museums. Ab dem 31. März ist die Ausstellung nun im Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz zu sehen. In Herne eröffnet am 24. Mai "Revolution Jungsteinzeit".

Infos unter www.lwl-landesmuseum-herne.de



Pressekontakt: LWL-Pressestelle, Frank Tafertshofer, Telefon: 0251/591-235, E-Mail: presse(at)lwl.org; LWL-Archäologie für Westfalen, Dr. Carolin Steimer, Telefon: -3504

