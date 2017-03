Neues Magazin "Metropole Ruhr" unternimmt Streifzug durch die junge Szene der Region

Essen/Metropole Ruhr (idr). Die aktuelle Ausgabe des Magazins "Metropole Ruhr. Unterwegs im Ruhrgebiet" setzt diesmal ihrenSchwerpunkt auf die junge Szene Ruhrgebiet. Die Titelstory für Junge und jung Gebliebene unternimmt einen Streifzug quer durch das urbane Leben der Region und stellt Locations vor, die ebenso abgefahren wie typisch für den Lifestyle des Ruhrgebiets sind: Mode, Musik, Gastronomie und Kreativzentren. Das Aufgebot an Rock- und Popfestivals der Region füllt eine ganze Doppelseite.



Wie immer gibt das Magazin außerdem Tipps fürs Reisen und Übernachten in der Metropole Ruhr und weist auf sehenswerte Events hin. Als Schlussakkord trifft die Liebeserklärung der Schriftstellerin Sarah Meyer-Dietrich genau das, was viele übers Ruhrgebiet denken - nur nicht in solch schönen Worten sagen.



Das Heft "Metropole Ruhr" gibt der Regionalverband Ruhr (RVR) gemeinsam mit der Ruhr Tourismus GmbH (RTG) heraus. Es präsentiert ein facettenreiches Ruhrgebiet, das einlädt, Land und Leute kennenzulernen und mehr über Kultur, Freizeit, Wirtschaft und Wissenschaft einer Metropole der neuen Art zu erfahren. Das Magazin erscheint viermal jährlich im Markt1 Verlag, liegt zwei Mal im Jahr der Wochenzeitung "Die Zeit" bei und wird darüber hinaus mit 100.000 Exemplaren an zahlreichen Orten wie Touristeninfos und Szenelokalen verteilt.



Infos und Download: www.magazin.metropole.ruhr



Pressekontakt: RVR, Margarethe Lavier, Telefon: 0201/2069-214, E-Mail: lavier@rvr-online.de; Markt1 Verlag, Guido Schweiß-Gerwin, Telefon: 0201/1095-273, E-Mail: schweiss-gerwin@markt1-verlag.de

Zurück zur Übersicht