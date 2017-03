Digital ruhr:HUB startet: Zentrale zur Förderung der digitalen Wirtschaft in der Metropole Ruhr

Essen (idr). Die digitale Wirtschaft in der Metropole Ruhr zu fördern, ist das Ziel des neuen Digital ruhr:HUB, der in Essen jetzt seine Arbeit aufgenommen hat. Für das Projekt haben sich die Städte Bochum, Dortmund, Essen, Duisburg, Gelsenkirchen und Mülheim sowie die Wirtschaftsförderung metropoleruhr GmbH zusammengeschlossen.



Der Digital ruhr:HUB ist eine Plattform zur Vernetzung und Digitalisierung von Industrie, Mittelstand und Startups. Neben Beratung und speziellen Dienstleistungen für ausgewählte Gründer und etablierte Unternehmen wurde damit begonnen, ein Netzwerk aufzubauen und den Austausch zu verbessern.



Zusätzlich wurden bzw. werden lokale Camps in den sechs Partner-Städten aufgebaut, in denen Startups in der Aufbau- und Wachstumsphase branchenorientierte und spezialisierte Unterstützung bekommen. In Mülheim etwa konzentriert sich das Camp auf den Bereich eCommerce und eBusiness.



Die maximale Fördersumme für das vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und vom Land NRW geförderte Projekt beträgt 500.000 Euro pro Jahr bei einem Förderzeitraum von drei Jahren.



Infos: www.hub.ruhr



Pressekontakt: Wirtschaftsförderung metropoleruhr GmbH, Gregor Boldt, Telefon: 0201/632488-24, E-Mail: boldt@business.metropoleruhr.de

Zurück zur Übersicht