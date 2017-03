Duisburger Traumzeit mit Tom Odell und Amanda Palmer & Edward Ka-Spel

Duisburg (idr). Das Traumzeit-Festival, das am 16. Juni im Landschaftspark Duisburg-Nord startet, gibt die ersten Künstler bekannt: Zu den Top Acts zählt der britische Singer-Songwriter Tom Odell ("Another Love"). Der Musiker hat nach kurzer Auszeit mit "Wrong Crowd" ein neues Album vorgelegt. Außerdem auf der Bühne stehen Amanda Palmer & Edward Ka-Spel, die gemeinsam die CD "I Can Spin a Rainbow" aufgenommen haben.



Ebenfalls für das dreitägige Musikfestival zugesagt haben die Berliner Musiker der Band "Von wegen Lisbeth" und "The Slow Show" aus Manchester. Die frühere Dinslakener Schülerband "Kilians" gibt bei der Traumzeit ihr Abschlusskonzert.



Infos: www.traumzeit-festival.de



Pressekontakt: Stadt Duisburg, Gerd Bracht, Telefon: 0203/283-62312, E-Mail: g.bracht@stadt-duisburg.de

