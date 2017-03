Bistum Essen startet Umfrage zu Kirchenaustritten

Essen (idr). Das Bistum Essen will per Online-Umfrage herausfinden, warum Christen aus der Katholischen Kirche austreten. Angesprochen sind auch ehemalige Kirchenmitglieder. Unter www.kirchenstudie.bistum-essen.de können die Teilnehmer schreiben, weshalb sie Mitglied der Kirche sind oder diese verlassen haben. Außerdem können die Teilnehmer in einem kleinen Fragebogen angeben, was ihnen an der Kirche wichtig ist und worauf sie auch verzichten könnten.



Die Umfrage ist Teil einer wissenschaftlichen Studie, an der u.a. die Ruhr-Universität Bochum, die Universität Siegen, die CVJM-Hochschule Kassel und das philosophisch-theologische Institut M.-Dominique Chenu in Berlin beteiligt sind. Erste Ergebnisse sollen im Sommer vorliegen.



Pressekontakt: Bistum Essen, Thomas Rünker, Telefon: 0201/2204-465, E-Mail: thomas.ruenker@bistum-essen.de

Zurück zur Übersicht