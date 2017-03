Dortmund-Tatort "Sturm" läuft am Ostermontag

Köln (idr). Der WDR strahlt den Dortmunder Tatort "Sturm" am Ostermontag, 17. April, 20.15 Uhr, aus. Die Episode, in der es um einen möglichen Sprengstoffanschlag geht, sollte ursprünglich am 1. Januar in der ARD zu sehen sein. Wegen des Anschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt wurde die Sendung aber verschoben.



Die Geschichte: Bei Ermittlungen in einem Polizistenmord stößt der Dortmunder Kommissar Peter Faber in einer Bank auf einen Mann, der einen Sprengstoffgürtel trägt. Der Film erzählt die Geschichte nahezu in Echtzeit.



