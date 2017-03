Mülheimer Modellprojekt verringert Röntgenkontrastmittel im Wasser

Mülheim (idr). In Mülheim sollen weniger Arzneimittel-Rückstände in die Ruhr gelangen. Das IWW Rheinisch-Westfälische Institut für Wasserforschung startet ein Pilotprojekt, das speziell die Konzentration von Röntgenkontrastmittel im Wasserkreislauf senken soll. Die Partner - das Evangelische Krankenhaus und das katholische St. Marien-Hospital, das Medizinische Versorgungszentrum Mülheim (MVZ) sowie die Radiologische Gemeinschaftspraxis in Mülheim - geben spezielle Urinbeutel an die betroffenen Partienten aus, in denen die Rückstände verfestigt werden. Die Beutel können später im Hausmüll entsorgt werden. Das Projekt "MERK´MAL" geht von Juli bis Oktober in die Testphase und wird mit 299.000 Euro vom DBU Zentrum für Umweltkommunikation in Osnabrück unterstützt.



Infos unter www.iww-online.de oder www.dbu.de



Pressekontakt: IWW, Lisa Zimmermann, Telefon: 0208/44469196, E-Mail: l.zimmermann@iww-online.de; DBU, Telefon: 0541/9633-521, E-Mail: presse@dbu.de

