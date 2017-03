Marl und Münster tauschen Kunstwerke im Rahmen der Skulptur-Projekte Münster

Münster/Marl (idr). Die Kooperation zwischen Marl und Münster im Rahmen der Kunst-Schau Skulptur-Projekte Münster 2017 nimmt konkrete Formen an. Für das Festival vom 10. Juni bis zum 1. Oktober sollen auch Kunstwerke zwischen den Städten ausgetauscht werden. So zieht die Lichtskulptur "Angst" von Ludger Gerdes vorm Marler Rathaus in die Nähe des Münsteraner Hauptbahnhofs. Die filigrane Drahtskulptur YZI von Olle Baertling aus Marl wird während der Skulptur-Projekte im Foyer des neuen Kunstmuseums in Münster gezeigt. Im Gegenzug will der US-Objektkünstler Richard Artschwager bizarre Fahrradständer aus Beton vor dem Marler Rathaus aufstellen. Thomas Schütte konzipiert ein Kunstwerk mit Melonenscheiben. Außerdem wird es im Skulpturenmuseum im Rathaus eine Ausstellung mit Modellen von Werken der Skulpturenprojekte seit 1977 geben. Eine spezielle Bus-Tour oder auch ein Shuttle-Bus-Service sollen Kunstliebhaber von Münster nach Marl bringen.



Die Skulptur-Projekte Münster 2017 erwarten 650.000 Besucher. Unter dem Titel "Münster – Marl: Der heiße Draht" wollen sich die beiden Städte künstlerisch vernetzen.



Seit 1977 finden in Münster im Zehn-Jahres-Rhythmus die Skulptur Projekte statt. Präsentiert werden in diesem Jahr rund 30 Arbeiten zwischen Bildhauerei und performativer Kunst im Stadtraum. Veranstalter ist das LWL-Museum für Kunst und Kultur, Träger sind der Landschaftsverband Westfalen-Lippe und die Stadt Münster.



Infos: www.skulptur-projekte.de



