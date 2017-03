RTG präsentiert Metropole Ruhr als Reiseziel auf der Internationalen Tourismus Börse in Berlin

Oberhausen/Berlin (idr). Das Bergbauende 2018 und die Industriekultur dominieren in diesem Jahr den Messeauftritt der Metropole Ruhr bei der Internationalen Tourismus Börse (ITB) in der Messe Berlin. Vom 8. bis 12. März präsentiert die Ruhr Tourismus GmbH (RTG) an einem 250 Quadratmeter großen Stand das Ruhrgebiet als vielseitiges Reiseziel. Wie in den letzten Jahren zeigt sich die Region mit dem Gemeinschaftsstand als Einheit.



Städtische Partner der RTG am Ruhrgebietsstand (Nr. 101 in Halle 8.2) sind Duisburg Kontor, OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH, Essen Marketing, Bochum Marketing, DORTMUNDtourismus sowie Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen. Die beiden touristischen Top-Themen unterstützen die Mitaussteller Route der Industriekultur sowie die RAG Stiftung mit dem Projekt "Glückauf Zukunft!".



Das Ruhrgebiet wird bei in- und ausländischen Gästen immer beliebter wird: Die Zahl der Übernachtungen in den letzten zehn Jahren stieg um knapp 42 Prozent auf mehr als 7,7 Millionen.



Infos: www.ruhr-tourismus.de



HINWEIS FÜR DIE REDAKTION: Wie das Ruhrgebiet nach der letzten Zechenschließung 2018 seine Industriekultur touristisch vermarkten kann und welche konkreten Projekte und Veranstaltungen geplant sind, stellt die RTG bei einem Pressegespräch am Mittwoch, 8. März, 13.45 Uhr, am Messestand vor. Bei diesem Termin unterzeichnen auch der Regionalverband Ruhr (RVR) und das Berliner Zentrum Industriekultur erstmals eine Kooperationsvereinbarung.



Pressekontakt: Ruhr Tourismus GmbH, Sarah Thönneßen, Telefon: 0208/89959111, E-Mail: s.thoennessen@ruhr-tourismus.de

