Instandhaltungswerk für RRX-Fahrzeuge entsteht in Dortmund

Dortmund (idr). Der Grundstein für das neue Instandhaltungswerk für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) wurde heute in Dortmund-Eving gelegt. Auf dem Gelände eines ehemaligen Güterbahnhofes, das dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gehört, werden künftig alle 82 RRX-Züge gewartet. In das Werk investiert Siemens einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Am Standort werden 75 Arbeitsplätze geschaffen.



Das Werk, das Mitte 2018 mit dem Testbetrieb starten soll, wird u.a. aus einem sechsgleisigen Werkstattgebäude, einer Unterflurdrehmaschine für die Radsatzüberarbeitung sowie einer Radsatzdiagnoseanlage bestehen.



