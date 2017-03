Beim elften Dortmunder "Tatort" ermitteln die Kommissare wegen "Tollwut" in der JVA

Dortmund (idr). Die Dreharbeiten zum neuen "Tatort" aus Dortmund sind angelaufen. In der mittlerweile elften Folge mit dem Titel "Tollwut" geht es um den Tod eines Häftlings, der an den Folgen einer Tollwutinfektion stirbt, die er sich im Gefängnis zugezogen haben muss. Die Ermittlungen in der JVA gestalten sich alles andere als einfach, zumal die Kommissare Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt) und Nora Dalay (Aylin Tezel) erstmals nur zu dritt ermitteln.



Die Dreharbeiten laufen bis zum 23. März in Dortmund, Magdeburg, Köln und Umgebung. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.



Pressekontakt: WDR, Pressedesk, Telefon: 0221/220-7100, E-Mail: wdrpressedesk@wdr.de

