Bürgerbewegung "Pulse of Europe" startet in Dortmund

Dortmund (idr). In öffentlichen Diskussionen dominieren häufig europakritische Töne. Die neue Bürgerbewegung "Pulse of Europe" will Menschen eine Stimme geben, die an die Grundidee der EU und ihre Weiterentwicklung glauben. Am 12. März soll die Initiative nach Dortmund getragen werden. Dann treffen sich die Anhänger der pro-europäischen Bewegung erstmals am Phoenix-See. Damit ist Dortmund nach Essen die zweite Stadt im Ruhrgebiet, in der die Initiative aktiv wird. Treffpunkt ist künftig jeweils sonntags um 14 Uhr die Hörder Burg.



Die Bürgerbewegung "Pulse of Europe" ist mittlerweile in 26 Städten in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden aktiv.



Infos: www.pulseofeurope.eu



Pressekontakt: Pulse of Europe – Dortmund, Anne Beuscher, Telefon: 0151/20472687, E-Mail: a.beuscher@gmx.de

