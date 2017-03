RVR-Planungsausschuss tagt

Essen (idr). Der Planungsausschuss des Regionalverbandes Ruhr (RVR) tagt am Mittwoch, 15. März, 10 Uhr, im Sitzungszimmer 102 des RVR-Hauses, Kronprinzenstraße 6, Essen. Auf der Tagesordnung stehen u.a. Regionalplan-Änderungen für den Hafen Emmelsum in Voerde und im Bereich der Westfalenhütte in Dortmund, die Bewerbung des Regionalen Klimaschutzkonzepts im Projektaufruf "KommunalerKlimaschutz.NRW" sowie die laufende Berichterstattung zum regionalen Radwegenetz.



HINWEIS AN DIE REDAKTION: Die Vorlagen und die Tagesordnung des Ausschusses können online unter www.ruhrparlament.de abgerufen werden.



Pressekontakt: RVR, Pressestelle, Barbara Klask, Telefon: 0201/2069-201, E-Mail: klask@rvr-online.de

