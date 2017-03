Feierlicher Auftakt für die Bauarbeiten zum Rhein-Ruhr-Express

Köln/Metropole Ruhr (idr). Mit einem feierlichen ersten Spatenstich sind heute in Köln die Bauarbeiten für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) gestartet, der Dortmund und Köln verbinden soll. NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, NRW-Verkehrsminister Michael Groschek, Bahn-Vorstand Ronald Pofalla, der Parlamentarische Staatssekretär des Bundesverkehrsministeriums Enak Ferlemann und die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker gaben den Startschuss für den Planfeststellungsabschnitt 1.1 zwischen Köln-Mülheim Güterbahnhof und Köln-Stammheim.



In Vorbereitung auf den RRX-Betrieb müssen Strecken ausgebaut werden, u.a. werden eingleisige S-Bahn-Abschnitte zwischen Köln und dem Düsseldorfer Süden beseitigt. Ab Düsseldorf-Benrath bis Duisburg wird die Strecke auf sechs Gleise ausgebaut. Darüber hinaus wird auch Dortmund als Knotenpunkt von den umfangreichen Ausbaumaßnahmen profitieren.



Insgesamt gibt es sechs Planfeststellungsbereiche mit 14 Planfeststellungsabschnitten. Bei sieben Abschnitten läuft bereits das Planfeststellungsverfahren.



Für den Gleisausbau für den RRX zwischen Köln und Dortmund sieht der Bundesverkehrswegeplan 2,5 Milliarden Euro vor. Der RRX ist hier in der höchsten Dringlichkeitsstufe "Vordringlicher Bedarf" eingruppiert. Zusätzlich investieren die Deutsche Bahn, das Land NRW sowie die SPNV-Träger NVR, NWL und VRR mehr als 150 Millionen Euro in den Ausbau der Stationen an den Außenästen des RRX. Derzeit laufen die Planungen für den Ausbau von mehr als 50 Stationen.



