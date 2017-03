Grimme-Institut gibt Preisträger 2017 bekannt

Marl/Essen (idr). Preisträger im Wettbewerb um den 53. Grimme-Preis stehen fest. Das Grimme-Institut gab die Juryentscheidungen heute (8. März) in Essen bekannt. Insgesamt werden bei der feierlichen Verleihung am 31. März im Theater Marl 16 Ehrungen vergeben. Der jüngste Preisträger ist dabei gerade mal acht Jahre alt: Vincent Hagn wird im Wettbewerb Kinder & Jugend für seine darstellerische Leistung in "Der Mond und ich" (ZDF) ausgezeichnet.



Zwei weitere Auszeichnungen in dieser Kategorie gehen an die Produktionen "Nordstadtkinder – Lutwi" (WDR) und "Wishlist" (RB/MDR Sputnik/FUNK). Der WDR-Beitrag erzählt die Geschichte des zwölfjährigen Lutwi aus der Dortmunder Nordstadt, der in Angst vor der Abschiebung lebt.



Im Wettbewerb Fiktion gibt es fünf Preise für "Das weiße Kaninchen" (SWR), "Dead Man Working" (HR/ARD Degeto), "Ein Teil von uns" (BR), "Mitten in Deutschland: NSU – Die Täter – Heute ist nicht alle Tage (SWR/ARD Degeto/MDR) sowie für das Konzept von "Mitten in Deutschland: NSU" (Teil 1 bis 3).



In der Sparte Unterhaltung erhält Moderator Oliver Polak einen Grimme-Preis für "Applaus und Raus!" (ProSieben). Mit einem Spezialpreis würdigt die Jury stellvertretend für das gesamte Team des Magazins "Neo Royale" Jan Böhmermann, Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann. In dieser Sparte wurden nur zwei der drei möglichen Preise vergeben.



Fünf Preise gibt es in der Kategorie Information & Kultur: für die Dokumentation "Ebola – Das Virus überleben" (SWR/ARTE), den Zweiteiler "Schatten des Krieges" (RBB/NDR), für "45 Minuten - Protokoll einer Abschiebung" (NDR), "Hundesoldaten" (SWR).



Mit dem Preis für die "besondere journalistische Leistung" ehrt die Jury Ashwin Raman, der sich in seinen beiden Reportagen "Im Nebel des Krieges – An den Frontlinien zum 'Islamischen Staat' " (SWR) und "An vorderster Front" (ZDF) mit dem Krieg gegen den terroristischen IS befasst.



Der Publikumspreis der Marler Gruppe, die in diesem Jahr das Kontingent der Kategorie Kinder & Jugend gesichtet hat, geht an Maike Conway (Buch/Regie) für die Produktion "stark! Ibrahim und Jeremia. Brüder auf Zeit" (ZDF).



