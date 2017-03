Presseeinladung: RVR ist Gastgeber für Ranger aus ganz Deutschland

Haltern (idr). Das Ruhrgebiet hat Natur - und das nicht zu knapp. Jetzt wird die Region sogar zum Treffpunkt für Ranger aus ganz Deutschland und den europäischen Nachbarländern. Rund 120 Landschafts- und Wildhüter erwartet der Regionalverband Ruhr (RVR) zur ersten Rangertagung in der Metropole Ruhr. Das dreitägige Programm in Haltern am See steht unter dem Titel "Mehr Wildnis in Deutschland – Ranger und ihre besondere Verantwortung".



Vom 15. bis zum 17. März informieren sich die Naturwächter in Vorträgen und Workshops über aktuelle Projekte in der Metropole Ruhr, die Aufgaben der Ranger im Regionalverband Ruhr und neue Entwicklungen. Exkursionen unter Leitung der RVR-Ranger führen sie u.a. zur Halde Hoheward in Haltern/Recklinghausen, zur Bislicher Insel in Xanten, zum Landschaftspark Duisburg-Nord und zum RVR-Heidhof in der Kirchheller Heide. Eingebettet in das Treffen ist auch die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Naturwacht e.V..



Die Schirmherrschaft über die gesamte Veranstaltung hat NRW-Umweltminister Johannes Remmel übernommen.



