Ruhrtriennale stellt Programm 2017 vor

Essen (idr). Utopien und Zukunftsvisionen stehen im Fokus der diesjährigen Ruhrtriennale vom 18. August bis zum 30. September. Mit dieser Spielzeit endet zugleich die dreijährige Festivalintendanz von Johan Simons. 41 Produktionen, darunter 26 Eigen- und Ko-Produktionen, 22 Uraufführungen, Neuinszenierungen, Deutschlandpremieren und Installationen bringt Simons an außergewöhnliche Spielorte der Region.



Eröffnet wird die Ruhrtriennale am 18. August mit Claude Debussys "Palléas et Mélisande" in der Bochumer Jahrhunderthalle. Außerdem schließt Simons gleich mehrere Trilogien in dieser Spielzeit ab, u.a. beendet Regisseur Luk Perceval seine Auseinandersetzung mit Émile Zolas "Die Rougot Marcquart". Alle drei Teile sind in einem elfstündigen Theaterevent am 15. und 17. September im Landschaftspark Duisburg-Nord zu erleben.



Der Vorverkauf für die Ruhrtriennale startet heute (9. März).



Infos: www.ruhrtriennale.de



