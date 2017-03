Duisburgs Oberbürgermeister Link will Bürgermeisterwahl am Termin der Bundestagswahl ermöglichen

Duisburg (idr). Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link will eine vorgezogene Wahl am Termin der Bundestagswahl (24. September 2017) ermöglichen. Er sei bereit, sein Amt als Oberbürgermeister dafür vorzeitig niederzulegen, gab er heute in einer persönlichen Erklärung bekannt. Ein Wahl in Duisburg verursache Kosten von bis zu 500.000 Euro. Ein gemeinsamer Wahltermin spare Kosten, so Link. Zudem hoffe er auf eine höhere Wahlbeteiligung.



Der reguläre Termin für Neuwahl des Oberbürgermeisters liegt im Mai 2018.



Infos: www.duisburg.de



Pressekontakt: Stadt Duisburg, Referat für Kommunikation und Bürgerdialog, Katrin Kloiber, Telefon: 0203/283-2197, E-Mail: k.kloiber@stadt-duisburg.de

Zurück zur Übersicht