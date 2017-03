Industriedenkmalstiftung plant erste Sicherungsmaßnahmen am Koepchenwerk in Herdecke

Herdecke (idr). Am Koepchenwerk in Herdecke soll sich schon bald etwas tun: Heute präsentierte die Industriedenkmalstiftung die Planungen für die bauliche Sicherung des historischen Pumpspeicherkraftwerks am Hengsteysee in Herdecke. Erst im November hatte die Stiftung das Denkmal übernommen. Die Planungen sehen erste Grundsicherungen am Maschinen- und Kommandohaus sowie am Schieberhaus vor. Als weithin sichtbares Zeichen soll der sechs Meter hohe RWE-Schriftzug bald wieder leuchten. Die eigentliche Sanierung inklusive der Maschinenbestände und die Erschließung des Denkmals für Besucher folgen später.



Das Koepchenwerk ist Station mehrerer Themenrouten der Route der Industriekultur, die vom Regionalverband Ruhr (RVR) unterhalten wird.



Infos: www.industriedenkmal-stiftung.de



Pressekontakt: Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur, Pressestelle, Dr. Marita Pfeiffer, Telefon: 0231/931122-41, E-Mail: presse@industriedenkmalstiftung.de

